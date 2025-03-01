Крупный пожар на зерновом складе тушат в Семее
Спасатели поделились видео с места происшествия.
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
139Фото: МЧС РК
В Семее загорелся зерновой склад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Спасатели поделились видео с места тушения.
"В эти минуты огнеборцы Семея тушат возгорание одного из зерновых складов, расположенных по улице А.Чехова", — говорится в сообщении.