В Семее загорелся зерновой склад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели поделились видео с места тушения.

"В эти минуты огнеборцы Семея тушат возгорание одного из зерновых складов, расположенных по улице А.Чехова", — говорится в сообщении.



