  • 1 Марта, 21:05
  • BAIGENEWS

Крупный пожар на зерновом складе тушат в Семее

Спасатели поделились видео с места происшествия.

Сегодня, 19:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:47
Сегодня, 19:47
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Фото: МЧС РК

В Семее загорелся зерновой склад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели поделились видео с места тушения.

"В эти минуты огнеборцы Семея тушат возгорание одного из зерновых складов, расположенных по улице А.Чехова", — говорится в сообщении.


  

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