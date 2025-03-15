Крупный пожар на заводе резиновых шин в Алматинской области удалось локализовать
В МЧС поделились эпичными кадрами с места ЧП.
Сегодня, 16:38
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Сегодня, 16:38Сегодня, 16:38
87Фото: МЧС РК
Пожар на заводе резиновых шин в селе Жаналык Алматинской области удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Силами МЧС пожар оперативно локализован. Площадь пожара устанавливается", — сообщили в МЧС.
В ведомстве поделились эпичным видео с места происшествия.
Напомним, пожару присвоен повышенный ранг опасности. Работу огнеборцев осложняет высокая температура и большая пожарная нагрузка. Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара лично координирует глава МЧС Чингис Аринов.