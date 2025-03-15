Пожар на заводе резиновых шин в селе Жаналык Алматинской области удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Силами МЧС пожар оперативно локализован. Площадь пожара устанавливается", — сообщили в МЧС.

В ведомстве поделились эпичным видео с места происшествия.

Напомним, пожару присвоен повышенный ранг опасности. Работу огнеборцев осложняет высокая температура и большая пожарная нагрузка. Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара лично координирует глава МЧС Чингис Аринов.