В МЧС Казахстана сообщили о полной ликвидации пожара на заводе резиновых шин в селе Жаналык Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 500 квадратных метров", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

По уточнённым данным, в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области, вдоль трассы, за территорией ТОО по переработке резиновых изделий, загорелись складированные шины.

На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается.

Напомним, пожару присвоен повышенный ранг опасности. Работу огнеборцев осложняла высокая температура и большая пожарная нагрузка. Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара лично координировал глава МЧС Чингис Аринов.