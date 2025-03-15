В селе Жаналык Алматинской области разгорелся пожар на заводе по выпуску резиновых шин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Тушение пожара осложняется высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Информация о пострадавших на 112 не поступала. На месте пожарные работают по повышенному рангу", — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента уточняются.