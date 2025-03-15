  • 15 Марта, 14:31
  • BAIGENEWS

Крупный пожар на заводе по выпуску резиновых шин тушат в Алматинской области

Пожарные работают по повышенному рангу опасности.

Сегодня, 14:17
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:17
Сегодня, 14:17
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Фото: МЧС РК

В селе Жаналык Алматинской области разгорелся пожар на заводе по выпуску резиновых шин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Тушение пожара осложняется высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Информация о пострадавших на 112 не поступала. На месте пожарные работают по повышенному рангу", — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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