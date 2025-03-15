Крупный пожар на заводе по выпуску резиновых шин тушат в Алматинской области
Пожарные работают по повышенному рангу опасности.
Сегодня, 14:17
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Сегодня, 14:17Сегодня, 14:17
53Фото: МЧС РК
В селе Жаналык Алматинской области разгорелся пожар на заводе по выпуску резиновых шин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Тушение пожара осложняется высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Информация о пострадавших на 112 не поступала. На месте пожарные работают по повышенному рангу", — говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента уточняются.