Крупный пожар на заброшенном складе потушили в Семее
Пожарные не дали огню перекинуться на жилой дом.
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
170Фото: МЧС РК
В Семее на улице Аймаутова загорелось одноэтажное заброшенное складское помещение. Огонь быстро охватил здание, и возникла угроза его распространения на соседний коттедж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Прибывшие на место пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль и ликвидировали возгорание на площади 220 квадратных метров, не дав пламени распространиться дальше.
Как уточнили в ведомстве, никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.
Фото: МЧС РК
Видео: МЧС РК
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