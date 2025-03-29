В Семее на улице Аймаутова загорелось одноэтажное заброшенное складское помещение. Огонь быстро охватил здание, и возникла угроза его распространения на соседний коттедж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Прибывшие на место пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль и ликвидировали возгорание на площади 220 квадратных метров, не дав пламени распространиться дальше.

Как уточнили в ведомстве, никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Фото: МЧС РК