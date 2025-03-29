  • 29 Марта, 18:53
  • BAIGENEWS

Крупный пожар на заброшенном складе потушили в Семее

Пожарные не дали огню перекинуться на жилой дом.

Сегодня, 17:17
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: МЧС РК

В Семее на улице Аймаутова загорелось одноэтажное заброшенное складское помещение. Огонь быстро охватил здание, и возникла угроза его распространения на соседний коттедж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

горит склад в Семее

Прибывшие на место пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль и ликвидировали возгорание на площади 220 квадратных метров, не дав пламени распространиться дальше.

пожарный Семей

Как уточнили в ведомстве, никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются. 

Фото: МЧС РК

 

Видео: МЧС РК

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