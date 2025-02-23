Крупный пожар на складе в Алматы потушили
Огнеборцы спасли от возгорания соседний мебельный цех и СТО.
Сегодня, 18:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:28Сегодня, 18:28
163Фото: скриншот с видео
На складе в Алматы потушили пожар повышенного ранга опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Площадь, охваченная огнём, составила 280 квадратных метров.
"Огонь ликвидирован. Пожарные не допустили распространения огня на соседний мебельный цех и СТО. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания", — говорится в сообщении.
Самое читаемое
- В Астане ещё не родившимся двойняшкам сделали операцию прямо в утробе матери
- "Техника безопасности написана кровью": крановщица из Павлодара рассказала почему стройка самое опасное место
- Две Барби встретились на ринге в Турции: Ангелина Лукас победила
- Алмас Кишкенбаев сделал заявление после ареста на 15 суток
- Бивол победил Бетербиева в реванше и стал абсолютным чемпионом мира