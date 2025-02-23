  • 23 Февраля, 20:12
  • BAIGENEWS

Крупный пожар на складе в Алматы потушили

Огнеборцы спасли от возгорания соседний мебельный цех и СТО.

Сегодня, 18:28
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 18:28
Сегодня, 18:28
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Фото: скриншот с видео

На складе в Алматы потушили пожар повышенного ранга опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Площадь, охваченная огнём, составила 280 квадратных метров. 

"Огонь ликвидирован. Пожарные не допустили распространения огня на соседний мебельный цех и СТО. Пострадавших нет.  Сотрудники МЧС провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания", — говорится в сообщении.

 

 

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