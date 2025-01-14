Крупный пожар вспыхнул в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В эти минуты спасатели МЧС Казахстана тушат по повышенному рангу пожар в одном из складов магазина строительных материалов в г. Каскелен Алматинской области", - говорится в сообщении.