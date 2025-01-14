Крупный пожар на складе стройматериалов тушат в Алматинской области
Об этом сообщили в МЧС РК.
Сегодня, 17:06
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Сегодня, 17:06Сегодня, 17:06
50Фото: МЧС РК
Крупный пожар вспыхнул в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"В эти минуты спасатели МЧС Казахстана тушат по повышенному рангу пожар в одном из складов магазина строительных материалов в г. Каскелен Алматинской области", - говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Напомним, ранее посетителей ночного клуба Караганды эвакуировали из-за пожара.