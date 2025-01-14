  • 14 Января, 17:19
  • BAIGENEWS

Крупный пожар на складе стройматериалов тушат в Алматинской области

Об этом сообщили в МЧС РК.

Сегодня, 17:06
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:06
Сегодня, 17:06
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Фото: МЧС РК

Крупный пожар вспыхнул в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В эти минуты спасатели МЧС Казахстана тушат по повышенному рангу пожар в одном из складов магазина строительных материалов в г. Каскелен Алматинской области", - говорится в сообщении.  

Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, ранее посетителей ночного клуба Караганды эвакуировали из-за пожара.

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