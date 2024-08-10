  • 10 Августа, 22:15
  • BAIGENEWS

Крупный пожар на складе стройматериалов потушили в Шымкенте

Сегодня, 20:43
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
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Фото: МЧС РК

В Енбекшинском районе Шымкента, на частной территории, загорелись строительные материалы, дрова и разлитое дизельное топливо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", — говорится в сообщении.

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