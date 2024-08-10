Крупный пожар на складе стройматериалов потушили в Шымкенте

В Енбекшинском районе Шымкента, на частной территории, загорелись строительные материалы, дрова и разлитое дизельное топливо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.