Крупный пожар на складе стройматериалов потушили в Шымкенте
Сегодня, 20:43
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Сегодня, 20:43Сегодня, 20:43
131Фото: МЧС РК
В Енбекшинском районе Шымкента, на частной территории, загорелись строительные материалы, дрова и разлитое дизельное топливо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", — говорится в сообщении.