  • 20 Марта, 22:29
  • BAIGENEWS

Крупный пожар на складе с продуктами произошёл в Боралдае

Подробности сообщили в ДЧС.

Сегодня, 21:41
АВТОР
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ДЧС Алматинской области Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41
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Фото: ДЧС Алматинской области

Пожар произошёл на территории промышленной зоны в Алматинской области. В его тушении задействованы 34 сотрудника и 13 единиц техники ДЧС региона и ещё шесть человек и машина ДЧС Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Возгорание произошло на складе в посёлке Боралдай. В помещении хранилась пищевая продукция и автомасла.

"Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Не допущено распространение огня на всю площадь складского помещения и рядом стоящего трёхэтажного административного здания. Пожар локализован, жертв и пострадавших нет", - уточнили в ДЧС.

Для выяснения причины пожара на место направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области.

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