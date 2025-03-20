Пожар произошёл на территории промышленной зоны в Алматинской области. В его тушении задействованы 34 сотрудника и 13 единиц техники ДЧС региона и ещё шесть человек и машина ДЧС Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Возгорание произошло на складе в посёлке Боралдай. В помещении хранилась пищевая продукция и автомасла.

"Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Не допущено распространение огня на всю площадь складского помещения и рядом стоящего трёхэтажного административного здания. Пожар локализован, жертв и пострадавших нет", - уточнили в ДЧС.

Для выяснения причины пожара на место направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области.