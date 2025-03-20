Крупный пожар на складе с продуктами произошёл в Боралдае
Подробности сообщили в ДЧС.
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
102Фото: ДЧС Алматинской области
Пожар произошёл на территории промышленной зоны в Алматинской области. В его тушении задействованы 34 сотрудника и 13 единиц техники ДЧС региона и ещё шесть человек и машина ДЧС Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Возгорание произошло на складе в посёлке Боралдай. В помещении хранилась пищевая продукция и автомасла.
"Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Не допущено распространение огня на всю площадь складского помещения и рядом стоящего трёхэтажного административного здания. Пожар локализован, жертв и пострадавших нет", - уточнили в ДЧС.
Для выяснения причины пожара на место направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области.
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