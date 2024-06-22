Крупный пожар на складе произошёл в Семее
Сегодня, 03:26
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Сегодня, 03:26Сегодня, 03:26
131Фото: МЧС РК/Telegram
Огнеборцы области Абай тушат крупный пожар в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
В семее горит склад на предварительной площади 1000 квадратных метров.
"Общая площадь склада составляет 4500 квадратов. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают силы и средства МЧС", - отмечается в сообщении МЧС РК.
Позже в МЧС дополнили, что возгорание локализовано. Жертв и пострадавших нет.
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