Крупный пожар на складе произошёл в Семее

Огнеборцы области Абай тушат крупный пожар в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

В семее горит склад на предварительной площади 1000 квадратных метров.

"Общая площадь склада составляет 4500 квадратов. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают силы и средства МЧС", - отмечается в сообщении МЧС РК.

Позже в МЧС дополнили, что возгорание локализовано. Жертв и пострадавших нет.