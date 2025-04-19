В Астане ликвидировали пожар в отдельностоящем здании цеха в районе Байконыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Огнеборцы работали по повышенному рангу вызова.

"Площадь пожара составила 30 квадратных метров.По уточненным данным в складском помещении произошло загорание автозапчастей, мебели и строительных материалов. Были введены пожарные стволы обеспечена бесперебойная подача воды. Информация о пострадавших на 112 не поступала", — говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидирован, все подробности выясняются.