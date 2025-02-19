Спасатели локализовали крупный пожар в Ауэзовском районе Алматы на предварительной площади 3000 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.

Пожарные предотвратили распространение огня на расположенные рядом объекты:

Трёхэтажное административное здание;

Склады с товарно-материальными ценностями.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать ещё больших потерь.

На месте продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы писали о том, что в 08:26 – пожарные получили вызов и выехали по адресу ул. Утеген батыра, 15А.