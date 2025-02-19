  • 19 Февраля, 11:49
  • BAIGENEWS

Крупный пожар на складах локализован в Алматы

Огонь не перекинулся на административное здание и склады.

Сегодня, 11:04
АВТОР
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Кадры видео Сегодня, 11:04
Сегодня, 11:04
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Фото: Кадры видео

Спасатели локализовали крупный пожар в Ауэзовском районе Алматы на предварительной площади 3000 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.

Пожарные предотвратили распространение огня на расположенные рядом объекты:

  • Трёхэтажное административное здание;
  • Склады с товарно-материальными ценностями.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать ещё больших потерь.

На месте продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы писали о том, что в 08:26 – пожарные получили вызов и выехали по адресу ул. Утеген батыра, 15А.

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