Крупный пожар на складах локализован в Алматы
Огонь не перекинулся на административное здание и склады.
Сегодня, 11:04
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Сегодня, 11:04Сегодня, 11:04
106Фото: Кадры видео
Спасатели локализовали крупный пожар в Ауэзовском районе Алматы на предварительной площади 3000 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.
Пожарные предотвратили распространение огня на расположенные рядом объекты:
- Трёхэтажное административное здание;
- Склады с товарно-материальными ценностями.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать ещё больших потерь.
На месте продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее мы писали о том, что в 08:26 – пожарные получили вызов и выехали по адресу ул. Утеген батыра, 15А.
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