  • 2 Июля, 07:54
  • BAIGENEWS

Крупный пожар на рынке произошёл в Шымкенте

Сегодня, 06:40
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 06:40
Сегодня, 06:40
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Фото: МЧС РК

В Шымкенте огнеборцы потушили пожар в одном из рынков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По прибытии на место происшествия установлено, что произошло загорание торговых бутиков и повреждены две машины. 

Силами МЧС открытое горение ликвидировано на площади 400 квадратных метров.

Пострадавших нет, причина устанавливается. 

 

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