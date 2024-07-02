Крупный пожар на рынке произошёл в Шымкенте

В Шымкенте огнеборцы потушили пожар в одном из рынков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По прибытии на место происшествия установлено, что произошло загорание торговых бутиков и повреждены две машины.

Силами МЧС открытое горение ликвидировано на площади 400 квадратных метров.

Пострадавших нет, причина устанавливается.