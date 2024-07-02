Крупный пожар на рынке произошёл в Шымкенте
Сегодня, 06:40
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Сегодня, 06:40Сегодня, 06:40
75Фото: МЧС РК
В Шымкенте огнеборцы потушили пожар в одном из рынков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По прибытии на место происшествия установлено, что произошло загорание торговых бутиков и повреждены две машины.
Силами МЧС открытое горение ликвидировано на площади 400 квадратных метров.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
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