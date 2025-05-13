Более 80 человек тушили пожар на территории рынка в Астане. Спасателям удалось не допустить распространения огня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло в районе Байконыр. Силы и средства работали по повышенному рангу.

"Пожар возник на складе ангарного типа на территории рынка. Пожарные производили вскрытие кровли здания. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Был создан оперативный штаб, работали три боевых участка. На тушение подано шесть водяных стволов. Организовано оцепление места пожара сотрудниками ДП", - сообщили в МЧС.

В тушении были задействованы 82 человека личного состава и 21 единица техники.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

Пожар ликвидирован. Проводится разборка и проливка.