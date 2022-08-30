Лента новостей
- Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции 08:11 22
- "Чуть не довели до суицида". Жертвы буллинга в казахстанских школах рассказали свои истории 07:55 99
- Стыдили за лишний вес: Бритни Спирс рассказала о жизни под опекой отца 06:34 209
- Крупный пожар на оптовом рынке Алматы мог спровоцировать поджог 05:16 404
- Полиция проверит безопасность казахстанских школ 04:23 199
- Казахстанский нокаутер пообещал "шокировать мир" 03:07 473
- Тайники с автоматами и ружьями нашли в центре Шымкента 01:38 384
- Продюсера российского сериала "Чикатило" осудили на пять с половиной лет 00:50 538
- Десять детей спасли из загоревшейся гостиницы в Риддере 29.08.2022 394
- Казахстанцы подожгли военкомат в Омске ради 800 тысяч рублей 29.08.2022 2195
- Новый рекорд арт-рынка: бейсбольная карточка ушла за 12,6 миллиона долларов 29.08.2022 309
- Казахстанская велосипедистка завоевала "золото" на Кубке Азии 29.08.2022 434
- В FlyArystan ответили, почему отказались перевозить инвалидную коляску 29.08.2022 887
- Сразу пять медалей завоевала казахстанская гимнастка на турнире в Венгрии 29.08.2022 706
- Врачи рассказали, как на самом деле работает медицина в Казахстане 29.08.2022 864
- Два мешка с похищенными в январе оружием и боеприпасами нашли в Алматы 29.08.2022 560
- Казахстан должен строиться не государством, а обществом. Правозащитница Умарова в эфире проекта "20:22" 29.08.2022 603
- Для каспийских тюленей хотят создать три государственных природных резервата 29.08.2022 401
- Наш керосин не влияет на стоимость пассажирских авиаперелётов — Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев 29.08.2022 436
- Правда ХХ века: как учёные просчитались, а семипалатинцы закрыли ядерный полигон 29.08.2022 1156
- "Сотрудники авиакомпании FlyArystan лишили меня ног" — Нияз Сундиталиев 29.08.2022 1763
- Хот-доги, йога и рок-н-ролл. Музыкальный фестиваль Sunset прошел в Нур-Султане 29.08.2022 556
- Семипалатинский полигон: cохранение и укрепление режима нераспространения 29.08.2022 678
- Ожоги 70 процентов тела получил водитель загоревшейся машины в Актобе 29.08.2022 579
- Бой Головкина и Альвареса покажут в кинотеатрах 29.08.2022 565
- Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня 29.08.2022 648
- Схрон с оружием обнаружили на кладбище близ Кокшетау 29.08.2022 611
- К счастью, все поправки были направлены на человека — эксперты о Новой Конституции 29.08.2022 492
- Историческая сенсация: зарубежные и местные археологи назвали точное время существования города Жанкент 29.08.2022 771
- Токаев о ядерных испытаниях: Эта трагедия не должна повториться 29.08.2022 412
- Новейшее оборудование для операций на мозге установили в Шымкенте 29.08.2022 585
- Идущего пешком из Беларуси к морю туриста спас полицейский в Мангистауской области 29.08.2022 4068
- Выброс пропана произошёл на крупном заводе в Атырауской области 29.08.2022 608
- Более 440 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане 29.08.2022 450
- Российское зерно может обрушить рынок Казахстана 29.08.2022 3600
- Кызылординец стрелял во время свадьбы: изъято оружие российского производства 29.08.2022 2327
- Зеленский провёл секретное совещание 29.08.2022 3809
- Семь медалей привезли казахстанцы с чемпионата Азии по таэквондо 29.08.2022 701
- Автомобиль принцессы Дианы продан за рекордную сумму 29.08.2022 799
- Появилась информация о приглашении Аршавина в казахстанскую команду 29.08.2022 631
- В Актау мужчина спас унесённых в море девочек 29.08.2022 1745
- Сельхозярмарку в столице продлили по просьбе горожан 28.08.2022 628
- Житель Кызылорды стрелял в воздух во время свадьбы 28.08.2022 550
- Казахстанские гимнастки завоевали три медали в Венгрии 28.08.2022 559
- Пеликан гулял среди людей на заправке в Актюбинской области 28.08.2022 546
- Еженедельная телепередача, посвящённая работе президента, появилась в Казахстане 28.08.2022 478
- Установить рекорд Гиннеса планируют в Казахстане к Съезду лидеров мировых религий 28.08.2022 847
- Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках 28.08.2022 6406
- В Павлодарской области вернули в бюджет более 30 миллионов тенге нереализованных грантов 28.08.2022 439
- Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Токаев 28.08.2022 470
- Зороастрийский храм нашли археологи в Туркестанской области 28.08.2022 792
- Экибастузские Бонни и Клайд: за растрату 25 миллионов может сесть пара влюблённых 28.08.2022 857
- Пожар на оптовом рынке в Алматы локализовали за 25 минут 28.08.2022 899
- 120 потерявшихся детей вернули родителям на концерте в Атырау 28.08.2022 786
- Казахстанцы стали вдвое чаще жаловаться на услуги по ОСМС 28.08.2022 756
- Ноттинг-Хиллский карнавал возвращается на улицы Лондона 28.08.2022 542
- Пожар произошел на рынке "Саудакент" в Алматы 28.08.2022 1065
- Казахстанские военные заняли третье место на Армейских международных играх 28.08.2022 757
- Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 250 28.08.2022 454
- 10-летнего электросамокатчика сбил внедорожник в Атырау 28.08.2022 625
- Тысячи краснокнижных птиц сняли на видео в Коргалжынском заповеднике 28.08.2022 518
- В ВКО из-за отсутствия средств на ремонт плотины катастрофически обмелел водоём 28.08.2022 579
- Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу 28.08.2022 817
- 46 кандасов из Туркменистана приняли в Павлодаре 28.08.2022 2064
- Конституционный суд обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны —Иоган Меркель 28.08.2022 549
- Казахстан стал мировым лидером в боксе в среднем весе 28.08.2022 1175
- Ситуация с КВИ в Казахстане стабилизировалась 28.08.2022 584
- Кредиты на 22 миллиона тенге "навешал" на знакомых житель ВКО 28.08.2022 1041
- Около тысячи человек погибли из-за наводнения в Пакистане 28.08.2022 744
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 9950
- Геннадий Головкин обратился к Жанибеку Алимханулы 28.08.2022 2554
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 732
- Несколько часов тушат мусорный полигон в Уральске 28.08.2022 613
- Штормовое предупреждение объявили в девяти областях Казахстана 28.08.2022 703
- Потерпевших и обвиняемых по делу о финпирамидах в Актобе потряс приговор суда 28.08.2022 1181
- Забравшийся на кран мужчина арестован на пять суток в Нур-Султане 27.08.2022 620
- План возвращения земель государству озвучили в Минсельхозе 27.08.2022 1009
- Какой будет погода в Казахстане 28 августа 27.08.2022 554
- Аким Алматы Ерболат Досаев провёл встречу с ректорами вузов 27.08.2022 1176
- Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции 27.08.2022 587
Крупный пожар на оптовом рынке Алматы мог спровоцировать поджог
Сгоревшие бутики на оптовом рынке в Алматы восстановлению не подлежат. Накануне днём огонь уничтожил два продуктовых магазина, киоск с сотовыми аксессуарами, мясную лавку, салон красоты и столовую. И это был не единственный пожар за минувшие выходные, передаёт КТК.
В ночь с субботы на воскресенье спасатели тушили кафе на базаре "Саудакент". Заведение сгорело полностью. К счастью, в обоих происшествиях никто не пострадал. Металлический каркас, выбитые стекла, сгоревшие столы и стулья. Это все, что осталось от столовой, расположенной на оптовом рынке. Пожар здесь начался вчера днём.
Помимо общепита, огонь уничтожил два продуктовых магазина, мясную лавку, бутик сотовых аксессуаров и салон красоты.
"28 августа в 15: 42 минуты силы и средства департамента по ЧС города Алматы были подняты по повышенному рангу пожара. Принятыми оперативными мерами пожарных подразделений было не допущено распространение огня на впритык пристроенный двухэтажный торговый дом. Площадь пожара составила 220 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара на сегодня устанавливается", - рассказал начальник УЧС Алмалинского района Багдат Чайзада.
Специалисты отрабатывают сразу несколько версий пожара, в том числе и умышленный поджог. Очевидцы говорят, огонь вспыхнул в столовой.
"Вчера после обеда я по работе проходил мимо оптовки и услышал хлопок, похожий на взрыв. Не знаю, что это было. Может быть, газ. Но, когда я оглянулся, увидел, как горит столовая. Люди начали убегать. Я тоже ушел подальше от этого места. Тут было опасно", — сказал очевидец происшествия Жаксыбек Тагай.
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 9950
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 732
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 6370
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 860
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3510
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25562
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 7950
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1550
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5035
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1805
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18609
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3563
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4378
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2771
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8311
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3681
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2506
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2559
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6267
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2688
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2354
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4796
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2602
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10218
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2389
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2494
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2378
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4840
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2585
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3036
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3645
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4423
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4193
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3875
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5159
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4887
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4826
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5118
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7407
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10972
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6677
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7532
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6732
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10140
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6101
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6822
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9005
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7548
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7450
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6629
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8439
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6845
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16434
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9078
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8467
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8786
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9206
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8422
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8516
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8913
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10142
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8681
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9967
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13360
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8699
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10226
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8079
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7867
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8798
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 8993
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7777
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9313
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7560
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9341
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15919
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7880
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9062
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8861
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19886
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9858
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6813
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6072
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6154
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6418
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5844
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9877
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6580
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8514
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9441
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9443
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7092
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7226
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21968
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8191
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10142
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7373
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8769
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9371
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10338
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8784
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10797
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10218
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11316
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11526
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27769
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11906
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12668
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12633
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12470
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13399
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21010
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12837
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20063
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30467
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14556
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17897
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18799
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21042
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17041
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18255
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16337
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16471
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16311
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31877
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18178
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16873
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20925
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20823
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21105
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20214
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20444
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22595
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23232
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21790
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21366
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22223
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21862
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21055
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22732
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21730
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22069
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23590
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24757
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24204
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23531
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25761
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23199
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25977
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23705
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54522
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25232
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24370
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25247
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23991
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24069
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24288
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24059
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25005
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24419
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25704