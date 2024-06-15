Крупный пожар на литейном производстве потушили в Павлодаре

В ДЧС Павлодарской области рассказали о том, как минувшей ночью огнеборцам удалось потушить мощный пожар на производстве, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы ведомства, ЧП случилось в полночь 15 июня. Из горящего здания пришлось эвакуировать 42 человек.

"На пульт 101 поступило сообщение, что в Павлодаре на улице Космонавтов на территории ТОО "Литейное пройзводство", в одноэтажном производственном цехе произошел пожар. По прибытию пожарных подразделений выявлено горение деревянных конструкции кровли, с частичным обрушением на площади 800 квадратных метров. Общая площадь здания ориентировочно составила 2412,8 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 27 человек. В сопровождении пожарных эвакуировано ещё 15 человек персонала", — говорится в сообщении.

В ДЧС отметили, что пожарные работали по повышенному рангу опасности, а на месте ЧП создали оперативный штаб. Пожар удалось локализовать в 2:49 и ликвидировать — в 3:25. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации огня было задействовано 46 сотрудников и 15 едициц техники, а также бригада центра медицины катастроф.

Фото и видео предоставлено ДЧС Павлодарской области