В Павлодаре продолжают тушить мощный пожар в дачном садоводстве строитель. К этому часу огонь локализован, передаёт BaigeNews.kz.

"Площадь пожара составила 50 га. По пострадавшим информация не поступала", — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

По данным огнеборцев, на месте пожара было развёрнуто боевых участка. Всего задействовано около 60 человек личного состава и более 10-ти единиц техники ДЧС области, также 85 человек и 16 единиц техники НГПС, МВД и местных исполнительных органов.

Напомним, работу пожарных осложняет сильный ветер.