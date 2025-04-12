Крупный пожар на дачах в Павлодаре локализован
По пострадавшим информация не поступала.
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
134Фото: МЧС РК
В Павлодаре продолжают тушить мощный пожар в дачном садоводстве строитель. К этому часу огонь локализован, передаёт BaigeNews.kz.
"Площадь пожара составила 50 га. По пострадавшим информация не поступала", — сообщили в ДЧС Павлодарской области.
По данным огнеборцев, на месте пожара было развёрнуто боевых участка. Всего задействовано около 60 человек личного состава и более 10-ти единиц техники ДЧС области, также 85 человек и 16 единиц техники НГПС, МВД и местных исполнительных органов.
Напомним, работу пожарных осложняет сильный ветер.
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