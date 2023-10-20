Крупный пожар на дачах в Караганде: взорвалась бочка с газом

Крупный пожар в дачном обществе "Геолог" потушили в Караганде. Сгорел автомобиль и два дома, передаёт BaigeNews.kz.

Сигнал о ЧП поступил в 15:49.

"В дачном обществе "Геолог" по улице Лесная при заправке подземного газгольдера произошёл хлопок, возгорание с последующим горением газозаправочного автомобиля, газгольдера, двух домиков, а также деревьев на ориентировочной площади 200 квадратных метров", - сообщили в ДЧС региона.

Пожар ликвидирован в 17:00.

Пострадал водитель газозаправочной машины. Повреждены два легковых авто.

В тушении огня были задействованы 49 человек личного состава ДЧС и 12 единиц техники.