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Крупный пожар на дачах в Караганде: взорвалась бочка с газом

Сегодня, 17:22
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22
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Фото: ДЧС Карагандинской области

Крупный пожар в дачном обществе "Геолог" потушили в Караганде. Сгорел автомобиль и два дома, передаёт BaigeNews.kz.

Сигнал о ЧП поступил в 15:49.

"В дачном обществе "Геолог" по улице Лесная при заправке подземного газгольдера произошёл хлопок, возгорание с последующим горением газозаправочного автомобиля, газгольдера, двух домиков, а также деревьев на ориентировочной площади 200 квадратных метров", - сообщили в ДЧС региона.

Пожар ликвидирован в 17:00. 

Пострадал водитель газозаправочной машины. Повреждены два легковых авто.

В тушении огня были задействованы 49 человек личного состава ДЧС и 12 единиц техники. 

 

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