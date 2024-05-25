Крупный пожар на автомойке потушили в Кокшетау
Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48Сегодня, 13:48
197Фото: ДЧС Акмолинской области
В Акмолинской области огнеборцы ликвидировали пожар на автомойке самообслужения, передаёт BaigeNews.kz.
"25 мая в 12:20 на пульт дежурного поступил сигнал, что произошло возгорание автомойки по улице Абулкасымова. На площади в 850 квадратных метров произошёл пожар. По предварительным данным, загорелась кровля. На место происшествия выехало 11 единиц техники и 48 человек личного состава", — сообщили в ДЧС области.
В 12:59 объявлена локализация пожара и в 13:23 ликвидация. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Жертв и пострадавших нет.
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