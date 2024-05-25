Крупный пожар на автомойке потушили в Кокшетау

В Акмолинской области огнеборцы ликвидировали пожар на автомойке самообслужения, передаёт BaigeNews.kz.

"25 мая в 12:20 на пульт дежурного поступил сигнал, что произошло возгорание автомойки по улице Абулкасымова. На площади в 850 квадратных метров произошёл пожар. По предварительным данным, загорелась кровля. На место происшествия выехало 11 единиц техники и 48 человек личного состава", — сообщили в ДЧС области.

В 12:59 объявлена локализация пожара и в 13:23 ликвидация. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Жертв и пострадавших нет.