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Крупный пожар ликвидировали в Талгаре

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

Сегодня, 20:10
АВТОР
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dou29-asb.ru Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10
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Фото: dou29-asb.ru

В г. Талгаре Алматинской области в жилом секторе произошло загорание бани с переходом огня на кровлю дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Пожар оперативно ликвидирован на площади 114 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается", - отметили в ведомстве.

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что новая школа загорелась в Таразе.

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