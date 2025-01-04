Крупный пожар ликвидировали в Талгаре
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.
Сегодня, 20:10
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
94Фото: dou29-asb.ru
В г. Талгаре Алматинской области в жилом секторе произошло загорание бани с переходом огня на кровлю дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Пожар оперативно ликвидирован на площади 114 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается", - отметили в ведомстве.
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что новая школа загорелась в Таразе.
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