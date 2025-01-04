В г. Талгаре Алматинской области в жилом секторе произошло загорание бани с переходом огня на кровлю дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Пожар оперативно ликвидирован на площади 114 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается", - отметили в ведомстве.

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что новая школа загорелась в Таразе.