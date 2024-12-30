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Крупный пожар ликвидировали в Алматинской области

МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Сегодня, 13:54
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
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Фото: МЧС РК

В с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области на территории частного жилого дома произошло загорание сена и хозяйственной постройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был ликвидирован на площади 176 кв.м. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Напомним, пожарные спасли несколько человек в Экибастузе.

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