В с. Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области на территории частного жилого дома произошло загорание сена и хозяйственной постройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был ликвидирован на площади 176 кв.м. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Напомним, пожарные спасли несколько человек в Экибастузе.