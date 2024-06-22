Крупный пожар ликвидировали на свалке в Карагандинской области
Сегодня, 12:51
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Сегодня, 12:51Сегодня, 12:51
107Фото: скриншот с видео МЧС РК
В Карагандинской области разгорелся пожар на территории полигона твёрдых бытовых отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Возгорания было зарегистрировано в четырёх километрах от села Доскей Бухар Жырауского района. Пожар локализован, а затем ликвидирован на предварительной площади 1000 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Угроза населенным пунктам отсутствует", — сообщили в МЧС К.
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