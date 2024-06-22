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Крупный пожар ликвидировали на свалке в Карагандинской области

Сегодня, 12:51
АВТОР
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скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 12:51
Сегодня, 12:51
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Фото: скриншот с видео МЧС РК

В Карагандинской области разгорелся пожар на территории полигона твёрдых бытовых отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Возгорания было зарегистрировано в четырёх километрах от села Доскей Бухар Жырауского района. Пожар локализован, а затем ликвидирован на предварительной площади 1000 квадратных метров.  Жертв и пострадавших нет. Угроза населенным пунктам отсутствует", — сообщили в МЧС К.

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