Крупный объект сносят в горах Алматы

В Алматы трёхэтажное строящееся здание в садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник", уч. 62/4 (98) возводилось без разрешительных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление градостроительного контроля мегаполиса.

Без проектно-сметной документации, сопровождения авторского и технического надзоров и уведомления о начале строительно-монтажных работ на одном участке выстроены трёхэтажное и одноэтажное капитальные строения. Объект выявлен в рамках совместной работы с антикоррупционной службой.

"19 июля 2024 года управлением собственнику (физлицо) выдано предписание об устранении нарушений путём демонтажа незаконного объекта и приведения земельного участка в первоначальное состояние. Снос объекта начат собственником накануне добровольно во исполнение требований предписания", - проинформировали в управлении.

Напомним, с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 52 незаконных объекта, в том числе некоторые жилые комплексы.