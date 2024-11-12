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Крупный объект сносят в горах Алматы

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акимат г. Алматы Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:31
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Фото: акимат г. Алматы

В Алматы трёхэтажное строящееся здание в садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник", уч. 62/4 (98) возводилось без разрешительных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление градостроительного контроля мегаполиса.

Без проектно-сметной документации, сопровождения авторского и технического надзоров и уведомления о начале строительно-монтажных работ на одном участке выстроены трёхэтажное и одноэтажное капитальные строения. Объект выявлен в рамках совместной работы с антикоррупционной службой.

"19 июля 2024 года управлением собственнику (физлицо) выдано предписание об устранении нарушений путём демонтажа незаконного объекта и приведения земельного участка в первоначальное состояние. Снос объекта начат собственником накануне добровольно во исполнение требований предписания", - проинформировали в управлении.

Напомним, с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 52 незаконных объекта, в том числе некоторые жилые комплексы.

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