В Актобе пресечен межрегиональный канал поставки наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции Актюбинской области и спецподразделением, задержаны двое мужчин - 39 и 51 лет. В процессе осмотра территории перед домом была найдена упаковка, содержащая наркотическое вещество, предположительно марихуану. При досмотре автомобиля одного из задержанных с использованием служебной собаки был изъят ещё один пакет с растительным веществом, а также пистолет без номеров с боевыми патронами.

Во время обыска по месту жительства одного из фигурантов также были найдены наркотики. Экспертиза подтвердила, что общий вес марихуаны составляет более 14,5 кг.

Начато досудебное расследование по факту незаконного оборота наркотиков.