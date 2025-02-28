В феврале 2025 года департаментами КНБ по Жамбылской области и г.Алматы при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе операции был задержан гражданин Казахстана, который оказался ключевой фигурой в этом преступном канале. В результате задержания у него было изъято 13 кг психотропного вещества – "мефедрон", который, по всей видимости, должен был поступить на черный рынок.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 297, части 3 Уголовного кодекса Казахстана, которая предусматривает наказание за незаконный оборот наркотических средств в особо крупных размерах. Следствие продолжается, однако детали дела пока не раскрываются.