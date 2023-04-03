Крупный канал поставки "синтетики" ликвидировали в столице

Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с полицейскими столицы пресечен крупный межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков в главный город страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Наркоборцами в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний мужчина, у которого при личном обыске в барсетке обнаружен свёрток, обмотанный изолентой, с синтетическим наркотиком.

"При осмотре его автомашины BMW X5 под сиденьем обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились 66 таких же свертков. На съёмной квартире наркоторговца (на кухне) было обнаружено гашиш и 750 граммов синтетического наркотика мефедрон. Всего изъято около 700 свертков с синтетическими и растительными наркотиками, а также 3 литра "гашишного" масла", - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Дулат Мухаметрахимов, задержанию предшествовала длительная оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий, санкционированных прокуратурой.

В начале спецоперации в январе в Костанайской области был задержан оптовый закладчик, 27-летний парень, у которого в кармане было обнаружено 7 свертков с мефедроном, весом около 900 граммов. Полицейскими было установлено, что партию синтетики он приобрел в столице путем закладок для дальнейшего его распространения в области через интернет-магазин.

Таким образом, после проведения специальных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить оптовика, который занимался сбытом наркотиков на территории города и за ее пределами, делая закладки в особо крупном размере.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.