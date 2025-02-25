В Жамбылской области ликвидирован крупный канал поставки наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Оперативники задержали автомобиль Mitsubishi Pajero на трассе Западная Европа – Западный Китай, в котором 51-летняя пассажирка пыталась провезти около 1,5 кг гашиша. Женщина из Алматы призналась, что приобрела наркотик за 170 000 тенге у жителя Шуского района.

После допроса полиции удалось установить личность подозреваемого - им оказался 47-летний мужчина из села Жана Жол. В ходе обыска его домовладения, с помощью служебной собаки Макс, были изъяты необходимые доказательства - посуды с остатками вещества и растительное вещество зеленого цвета.

Дальнейший обыск заброшенного дома, расположенного рядом, привел к находке 26 кг гашиша и более 143 кг марихуаны. Оперативно-следственные действия были проведены сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью ДП Жамбылской области. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все подробности преступной схемы.