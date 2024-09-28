Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в Акмолинской области
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Полицейские пресекли деятельность крупного поставщика наркотиков на территорию Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"Во время задержания, проведенного акмолинскими оперативниками в столице, из незаконного оборота изъято почти 34 кг марихуаны — это эквивалентно около 7 тысячам доз, стоимость которых на черном рынке составляет 34 млн тенге. Кроме того, обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам, стоимостью 5 млн тенге", — говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали, что 54-летний мужчина хранил наркотики не только в своей квартире, но и в арендованном подвале, где полицейские также нашли инструменты для расфасовки запрещённых веществ.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.
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