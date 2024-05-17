Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали полицейские ВКО

Из незаконного оборота изъято более 6000 разовых доз мефедрона, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками по противодействию наркопреступности восточноказахстанского департамента полиции пресечен крупный канал поставки синтетических наркотиков из южных регионов страны в ВКО.

На автодороге Усть-Каменогорск-Алматы стражи порядка остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, под управлением 26-летнего жителя Алматинской области. В ходе обыска транспортного средства оперативники обнаружили и изъяли четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, кроме того, в багажном отсеке найдено еще 15 свертков с подобным содержимым.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном, общим весом 1 кг 850 г, что составляет более 6000 разовых доз.

В ходе допроса мужчина рассказал, что также распространял наркотики в Астане и Павлодаре.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

В настоящее время он арестован. Мужчине грозит лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.