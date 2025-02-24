Крупный канал незаконной миграции пресекли в Кызылординской области
Преступники оформили более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане.
Сегодня, 11:51
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Сегодня, 11:51Сегодня, 11:51
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Департамент КНБ пресёк канал нелегальной миграции в Кызылординской области и городе Байконыр, передаёт BaigeNews.kz.
"По предварительным данным, они незаконно оформили более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам стран ближнего зарубежья. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 251, части 2 статьи 394 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
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