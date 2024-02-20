Крупный инвестор не мог получить доступ к газу для предприятий в Карагандинской области

При содействии прокуратуры Карагандинской области разрешена проблема инвестора, который долгое время не мог получить разрешительные документы на подачу газа к цехам предприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"В рамках совместной работы установлена проблема инвестора ТОО "Silk Road Electronics", который реализует проект по производству бытовой техники стоимостью 25 млрд тенге с созданием более тысячи рабочих мест. На протяжении длительного времени инвестор не мог получить разрешительные документы на подачу газа к цехам предприятия, что создавало препятствия к дальнейшей работе по реализации проекта", - говорится в сообщении.

В рамках деятельности Фронт - офиса проведено совещание с участием инвестора и уполномоченных органов, проблема разрешена, подача газа к газовым котлам предприятия организована.