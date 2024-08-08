Крупный град в Астане: пострадали два человека

Крупный град выпал в Астане. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, оказавшимся на улицах города в тот момент, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 19:42 вследствие неблагоприятных погодных условий (крупного града) службу скорой помощи вызвали два человека: женщина в возрасте 52 года, а также ⁠для шестилетнего мальчика. Бригады скорой помощи проводят осмотр пострадавших. В травмпункты при городских больницах обратившихся нет", - сообщили в Управлении здравоохранения.