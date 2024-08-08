  • 8 Августа, 21:14
  • BAIGENEWS

Крупный град в Астане: пострадали два человека

Сегодня, 20:00
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
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Фото: pxhere.com

Крупный град выпал в Астане. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, оказавшимся на улицах города в тот момент, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 19:42 вследствие неблагоприятных погодных условий (крупного града) службу скорой помощи вызвали два человека: женщина в возрасте 52 года, а также ⁠для шестилетнего мальчика. Бригады скорой помощи проводят осмотр пострадавших. В травмпункты при городских больницах обратившихся нет", - сообщили в Управлении здравоохранения.

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