Крупный энергетический проект реализуют компании из Саудовской Аравии в Казахстане

В Саудовской Аравии подписано соглашение о реализации крупного проекта ВИЭ между Минэнерго РК, АО "Самрук-Казына" и ACWA Power, передаёт BaigeNews.kz.

1 марта состоялась рабочая поездка министра энергетики Болата Акчулакова и председателем правления "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева в Эр-Рияд.

Казахстанская делегация встретилась с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Abdulaziz bin Salman Al-Saud и с руководствами крупных компаний - Saudi Aramco, SABIC и ACWA Power.

"В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева подписано соглашение о принципах по реализации проекта по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) между Министерством энергетики РК, АО "Самрук-Казына" и ACWA Power. Документ направлен на развитие, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции общей мощностью 1 ГВт в области Жетісу (Джунгарские Ворота). Начать строительство планируют в 2025 году", - сообщили в Минэнерго.

Ожидается, что реализация проекта позволит достичь целевых индикаторов, утверждённых Концепцией перехода Казахстана к "зелёной" экономике, создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции, а также увеличить генерацию "зеленой" электроэнергии в стране.

Также в рамках встречи были обсуждены вопросы реализации и развития нефтегазовых и нефтегазохимических проектов, в том числе дальнейшего развития ВИЭ.

По итогам встречи стороны договорились рассмотреть возможность подписания Межведомственного соглашения с определением совместных перспективных направлений для развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами.