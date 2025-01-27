Крупный долгострой начали сносить в Алматы
Эксперты ТОО "Сейсмостройзащита" признали несущие конструкции аварийными.
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
137Фото: акимат Алматы
В Алматы приступили к сносу недостроенного пятиэтажного паркинга, расположенного севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова, передаёт BaigeNews.kz.
Работы на объекте были приостановлены в 2009 году, а в 2015-м право аренды участка прекратилось. Эксперты ТОО "Сейсмостройзащита" признали несущие конструкции аварийными и рекомендовали демонтаж.
По решению суда исковые требования о сносе удовлетворены.
Сегодня демонтаж недостроя начат, став уже вторым объектом, убираемым в Медеуском районе за последние дни. Накануне начали снос незаконного здания по улице Радлова.