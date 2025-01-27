В Алматы приступили к сносу недостроенного пятиэтажного паркинга, расположенного севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова, передаёт BaigeNews.kz.

Работы на объекте были приостановлены в 2009 году, а в 2015-м право аренды участка прекратилось. Эксперты ТОО "Сейсмостройзащита" признали несущие конструкции аварийными и рекомендовали демонтаж.

По решению суда исковые требования о сносе удовлетворены.



Сегодня демонтаж недостроя начат, став уже вторым объектом, убираемым в Медеуском районе за последние дни. Накануне начали снос незаконного здания по улице Радлова.

