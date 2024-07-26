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Крупные запасы урана обнаружены в Туркестанской области

Сегодня, 00:17
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АО "Казатомпром" Сегодня, 00:17
Сегодня, 00:17
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Фото: АО "Казатомпром"

Крупные запасы урана обнаружены в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "Казатомпром".

Компания получила право недропользования на разведку урана на участке "Восточный" месторождения Жалпак.

"В рамках государственного геологического изучения недр на данном участке были проведены поисковые работы за счёт собственных средств "Казатомпрома", в результате которых выявлены ресурсы урана по категориям Р1 и Р2. По предварительным оценкам прогнозные ресурсы достигают до 30 тысяч тонн урана. Подтверждена целесообразность дальнейших разведочных работ для перевода ресурсов урана в запасы категорий С2 и С1, по результатам которых будут получены уточнённые запасы урана на участке", – указывается в пресс-релизе.

"Казатомпром" планирует проводить разведочные работы в течение шести лет с последующей постановкой подсчитанных запасов урана на государственный баланс.

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