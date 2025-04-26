Вице-премьер Канат Бозумбаев побывал в Усть-Каменогорске, чтобы на месте оценить, как город готовится к следующей зиме. Рабочая поездка прошла насыщенно: глава делегации посетил ключевые объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Первым пунктом стала Усть-Каменогорская ТЭЦ, которая обеспечивает теплом более 80% города. Сейчас здесь полным ходом идут ремонты: обновляют девять котлоагрегатов и восемь турбоагрегатов. На модернизацию планируется направить 7,5 млрд тенге в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Параллельно реализуются крупные проекты расширения станции по Нацпроекту модернизации энергетики.

Затем Бозумбаев посетил Согринскую ТЭЦ, которая отапливает более 4 тысяч квартир и поддерживает работу промышленных предприятий. За последние годы удалось снизить износ оборудования, но работы еще хватает. Этой зимой здесь продолжат обновление мощностей, чтобы повысить надежность теплоснабжения.

Еще один важный проект — строительство новых очистных сооружений в поселке Новая Согра. После запуска комплекс сможет перерабатывать более 13 тысяч кубометров сточных вод в сутки, что серьезно улучшит экологическую обстановку.

В завершение поездки вице-премьер провел совещание в Ситуационном центре. Обсудили не только подготовку к зиме, но и меры на случай паводков и пожароопасного сезона.