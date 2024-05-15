Крупные нефтегазовые компании закупят товары у казахстанских предприятий на 160 млн долларов

В Астане крупные нефтегазовые проекты подписали контракты на закуп товаров и услуг у отечественных предприятий на 160 миллионов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

"Подписаны контракты между недропользователями крупных нефтегазовых проектов (ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО), "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." (НКОК) и "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) и отечественными производителями товаров и поставщиками работ (услуг) на общую сумму порядка 160 миллионов долларов по закупаемым для данных проектов нефтегазовому оборудованию и товарам", - сообщили в ведомстве.

В рамках церемонии выступили председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования мажилиса Едил Жанбыршин, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, первые руководители КПО, НКОК, ТШО.

Ожидается, что данная мера поспособствует реализации поручений премьер-министра Казахстана по развитию внутристрановой ценности.

Помимо этого, планируется локализация на территории страны новых производств товаров (предохранительные клапаны) с компаниями Leser (Германия), Beruseal (Южная Африка) (быстроразъёмные зажимы), John Crane (США) (производство мокрых уплотнений, муфт и ремонтных комплектов для мокрых уплотнений).

Совместная работа в данном направлении будет продолжена, в том числе по пересмотру программ развития местного содержания на крупных нефтегазовых проектах с установлением конкретных целевых показателей.