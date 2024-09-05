Крупные налогоплательщики и котельные тянут Семей на дно рейтинга чистых городов

Большую часть вредных выбросов в атмосферу Семея поставляет многочисленный частный сектор. Печное отопление на угле приносит такие видимые последствия, как плотный слой углекислого газа над городом в зимнее время и снег в чёрную крапинку от сажи. Со строительством на окраине Семея ТЭЦ-3 эта проблема может, наконец-то, разрешиться, однако остаётся ещё немало предприятий, которые загрязняют семейский воздух. Кто тянет город на дно рейтинга чистых городов Казахстана, и может ли Семей стать новой эко-локацией страны, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Семей не самый чистый, но и не самый грязный город Казахстана в плане качества атмосферного воздуха.

Главные антипозиции у Караганды, Астаны, Актобе. Среди экологичных городов – Кокшетау, Кызылорда и Уральск. Семей с индексом загрязнения 3,9 в середине списка.

Подавляющую часть загрязнений выбрасывают в воздух печи на угле. Как частный сектор, так и котельные, которых в городе два десятка.

Так, по данным управления экологии Абайской области, выбросы загрязнений от домовых печей сейчас на уровне 23,7 тысячи тонн в год. Бани и сауны, которых с каждым годом в Семее становится всё больше, извергают в атмосферу 1 143 тонны оксида углерода. А выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания вносят свой отрицательный вклад в экологию на уровне 13,1 тысячи тонн в год. Для этого в Семее "старается" 90 300 автомобилей при населении 315 тысяч человек.

Руководитель управления экологии Серик Сарбасов на брифинге рассказал, что на территории региона работают почти двести объектов с ощутимым уровнем выбросов в атмосферу – 50 предприятий со значительным негативным влиянием, то есть первой категории, и 124 предприятия, относящиеся к объектам второй категории, которые оказывают умеренное негативное воздействие.

Экологи выделили лимит на загрязнение воздуха области в объёме 51,5 тысячи тонн в год. Фактический объём за первое полугодие 2024 года составил почти 19,5 тысячи тонн. Кроме того, лимит по сбросам определён в размере 8,9 тысячи тонн, по накоплению отходов – 128,7 тысячи тонн, а по захоронению отходов – 591,4 тысячи тонн. Ни один из этих лимитов на данный момент не превышен.

"В нашем регионе наблюдается несколько видов отходов: это выбросы в атмосферный воздух; сбросы на поля фильтрации, в реку или прудиспаритель, а также размещение отходов. Если взять, например, отходы горнодобывающих предприятий, то вред для окружающей среды, в частности, воздуха, они выдают незначительный, но мы видим огромные объёмы – ежегодно происходит захоронение миллионов тонн", – пояснил Серик Сарбасов.

Среди главных поставщиков вредных примесей в атмосферу Семея – это цементный и силикатный заводы. Они же – одни из важнейших поставщиков налогов в городской бюджет.

Основные загрязняющие вещества на этих производствах – это пыль, оксид углерода, оксид азота, двуокись углерода и сернистый ангидрид. Последний является раздражающим газом, который при наличии осадков превращается в серную кислоту, разъедая ткани, листву и металл.

Эмиссия цементного завода за первое полугодие 2024 года составила 3 255 тонн. В управлении подсчитали, что к концу года она может достигнуть лимита в 6,7 тысячи тонн. Объём производства – 1,5 млн тонн цемента в год. Здесь работают четыре вращающиеся клинкерные печи, насчитывается 82 трубы и 104 неорганизованных источника загрязнения, и лишь 33 источника оборудованы очистными сооружениями.

Руководство предприятия запланировало ряд мероприятий по охране окружающей среды на сумму 202,3 млн тенге, из которых десятая часть на сегодня освоена.

Ещё один объект с высокой долей выбросов – это силикатный завод с производственной мощностью 60 млн кирпичей в год. Эмиссия здесь в среднем 2000 тонн в год. Из 110 стационарных источников загрязнения 21 оборудованы фильтрами и улавливают вредные частицы.

На обоих заводах за последние годы заменили и починили некоторые виды оборудования для сокращения вреда для атмосферы.

"В текущем году в отношении ТОО "Силикат" и ТОО "Цементный завод" провели внеплановые проверки по заявлению физических лиц. В результате наложен административный штраф в размере 730 тысяч и 369 тысяч тенге соответственно за нарушение требований по охране окружающей среды", – напомнил Серик Сарбасов.

Выбросы тяжёлых металлов в Семее незначительны, заверили в управлении. Источники имеющихся эмиссий – этой сварочные работы и цеха металлоконструкций.

А вот лидером по выбросам среди предприятий много лет является ГКП "Теплокоммунэнерго" – главная теплоснабжающая организация Семейского региона. У неё 18 производственных площадок, среди которых две крупных в левобережье – это ТЭЦ-1 и РК-1, и 16 котельных на правом берегу. Все они трудятся и добывают тепло для горожан на угольном топливе. При этом выбросы коммунального предприятия "Теплокоммунэнерго" составляют 41% от общего объёма выбросов стационарных источников Семея.

Если сложить этот вред с дымом от домашних печей и вычесть из общего объёма атмосферных загрязнений, то в Семее остаётся не так уж и много вредных выбросов. Особенно в летний период.

По мнению главы экологического ведомства, в случае введения в строй ТЭЦ-3 город с его природными богатствами – лесом, рекой, ветрами и климатом – может стать магнитом для желающих дышать полной грудью.

"Когда построят ТЭЦ-3 и к центральному теплоснабжению подключат частный сектор, тогда, я считаю, что самым чистым городом станет Семей. Наличие рядом соснового бора улучшает и обогащает качество атмосферного воздуха", – заметил Серик Сарбасов.

Заветная теплоцентраль заработает в лучшем случае через четыре года. А пока старые котельные будут наращивать мощности, чтобы закрыть дефицит тепловой энергии и согревать новые активно строящиеся здания.

Во время реконструкций подрядчики обещают новые рукавные фильтры, которые способны снижать уровень выброса пыли.

За два году на коммунальное предприятие наложили семь штрафов на общую сумму 10 млн тенге за превышение допустимых выбросов.

На улучшение качества окружающей среды в Абайской области в 2024 году из бюджета было запланировано почти 400 млн тенге. В прошлом году на такие же цели природопользователи предусмотрели свыше 1 млрд тенге, половина из которых уже пошла в дело. При этом такое количество средств на борьбу за чистый воздух остаётся одним из наименьших показателей в стране.

Надо отметить, что в Казахстане один из самых низких в мире тарифов за тонну углекислого газа – всего один доллар.