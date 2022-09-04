Крупные лесные пожары бушуют сразу в нескольких странах мира

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Сильная жара, засуха и отсутствие осадков стали причинами природных пожаров не только в Костанайской области, но и в ряде других стран. С крупными возгораниями в эти дни борются в Грузии, где полыхают леса сразу в нескольких регионах, передаёт BaigeNews.kz.

По информации sputnik-georgia.ru, сейчас ведутся работы по локализации и ликвидации пожара в лесу у села Шилда Кварельского муниципалитета в регионе Кахети.

По информации Службы по управлению ЧС МВД Грузии, к тушению пожара привлечена авиация погранполиции МВД, а также сотрудники Службы ЧС, Национальной гвардии Сил обороны и Национального агентства лесного хозяйства.

Работы по ликвидации пожара велись и на склоне ледника Лехзири в районе Местия в высокогорье Грузии. Место, где во вторник вспыхнул пожар, находится далеко от населённого пункта и недоступно для техники. Пожарные-спасатели передвигались пешком. К работам по тушению пожара были подключены вертолёты.

В соседней России также прошла череда крупных природных возгораний. По информации ТАСС, в Рязанской области пожарами уничтожено почти 26 тысяч гектаров лесных угодий. Огонь уже локализовали, но из-за сильного ветра продолжается активное горение на одном из участков. Проводятся работы по проливке очагов и встречному отжигу. Лесной пожар также ликвидирован на территории Республики Марий Эл и в Ивановской области, в Нижегородской области заканчиваются работы по ликвидации его последствий.