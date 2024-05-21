Крупные компании купят или построят жильё пострадавшим от паводков в ЗКО

Крупные компании окажут помощь в строительстве и покупке жилья пострадавшим от паводков в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Регион посетили вице-премьер Канат Бозумбаев, основатель и руководитель холдинга Astana Group Нурлан Смагулов, председатель совета директоров "Банк ЦентрКредит" Бахытбек Байсеитов, председатель совета директоров Jusan Bank Галимжан Есенов, член совета директоров "КазАзот" Рустем Аязбаев, учредитель Qazaq Stroy Нурлан Артыкбаев и председатель совета директоров Alageum Electric Еркебулан Ильясов.

Они осмотрели подтопленные дачные массивы Уральска, посетили село Подстепное Теректинского района, где уже ведётся строительство домов для пострадавших от паводков, и встретились с местными жителями, которые находятся в эвакопункте.

Паводковая ситуация в регионе практически стабилизировалась. В свои дома вернулись свыше 8,5 тысячи человек. Комиссия продолжает обследование домов и оценку ущерба. По предварительным данным, ремонту не подлежат 466 ИЖС и более 2,5 тысячи дачных домов, являющихся единственным жильём.

Канат Бозумбаев поручил завершить техобследование и оценку домов и дач до конца месяца.

В целом в Сырымском, Каратобинском, Теректинском, Бурлинском и Байтерекском районах началось строительство 357 новых домов. Акимат определил подрядные организации. Дома планируют завершить до конца августа. В частности, строительство 114 домов в Сырымском районе на 3,2 млрд тенге профинансирует фонд "Қазақстан халқына". 75 домов построят местные компании-недропользователи: "Жаикмунай", "Конденсат" и "Аксайгазсервис". Ещё 71 жильё возведёт компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" через фонд "Акжайык".

Особое внимание уделено проблеме дачников, оставшихся без единственного жилья.

"Городскому акимату дано поручение оперативно оценить и в течение лета построить либо приобрести дачникам жильё. Отметим, что дома на прежнем месте возводиться не будут. На строительство ИЖС в низине будет установлен запрет!, – рассказал аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Канат Бозумбаев поручил ускорить проводимые работы.

"Учитывая оказываемую региону помощь, необходимо незамедлительно и без волокиты охватить каждую пострадавшую семью, осуществить все положенные выплаты и приступить к началу строительства жилых домов", – поручил Канат Бозумбаев в ходе совещания в областном акимате.

Также на совещании был рассмотрен вопрос финансовой поддержки от государства.