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t.me/qarjyminchannel Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:30
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Фото: t.me/qarjyminchannel

Крупные финнарушения допустили при строительстве газопровода в Кызылординской области

Аудиторы выявили особо крупные финансовые нарушения, допущенные при строительстве газопровода на станции Торетам в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Объектом аудита стало КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог". 

"Объектом государственного аудита в нарушение требований статьи 272 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, пункта 6 статьи 97 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан по проекту "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в населенном пункте - станция Торетам Кармакшинского района Кызылординской области" подрядчику произведена оплата за фактически невыполненные работы на общую сумму 286 207,7 тысячи тенге", - сообщили в Минфине.

КГУ направили предписание об устранении выявленных нарушений и рассмотрении ответственности лиц, их допустивших.

Принятыми мерами финансового реагирования нарушения на сумму 104 119,3 тысячи тенге устранены путём выполнения работ.

Должностные лица отдела привлечены к дисциплинарной ответственности.

Департаментом ведутся работы по восстановлению остаточной суммы нарушения.

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Сегодня, 18:30
125
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