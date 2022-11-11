Крупные дома-интернаты Казахстана ждёт глобальная трансформация

Фото: МТСЗН РК

Переход от обслуживания в крупных домах-интернатах к малокомплектным организациям социального обслуживания, предусматривают в Министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство. Расположены они будут в местах проживания получателей спецсоцуслуг. Развивать такие организации будут частники путём госзаказа. В свою очередь, крупные дома-интернаты будут поэтапно трансформироваться в научно-методические центры системы социального обслуживания по внедрению новых технологий и повышению квалификации социальных работников или в многопрофильные малые дома социального обслуживания.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что на сегодняшний день наряду со 116 государственными домами-интернатами, спецсоцуслуги оказывают 174 НПО и субъектов частного сектора. Внедрён Портал социальных услуг, позволяющий лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать технические средства и услуги реабилитации, а также их поставщиков.

"Вместе с тем нужно признать, что специальные социальные услуги предоставляются в городах и областных центрах, тогда как более 45% лиц с инвалидностью, проживающих на селе, получают только общие, иначе говоря, поддерживающие их социальные услуги, предоставляемые местными отделениями социальной помощи на дому. Кроме того, большую часть услуг оказывают крупные государственные дома-интернаты, в некоторых из которых численность проживающих доходит до 300 человек, что, конечно, не может не влиять на качество предоставляемых услуг. В связи с этим проектом Социального кодекса предусматривается дальнейшая модернизация системы социального обслуживания с акцентом на солидарное участие государства, частного сектора, неправительственных организаций и самих граждан", – сказала глава МТСЗН.

Так, предусматривается переход от заявительного к проактивному формату оказания специальных соцуслуг. Для этого будет создан Единый социальный регистр граждан, нуждающихся в них. На его базе будут формироваться карты потребностей, определяться доступность услуг в масштабе страны, с оказанием услуг в проактивном формате, не дожидаясь обращения граждан.

Также планируется вовлечение в социальное обслуживание незанятых членов семей получателей спецсоцуслуг. Им будет предоставлена возможность оформления в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда, социальными отчислениями и учётом данного вида деятельности в трудовом стаже. Основным требованием к участникам будет наличие у них соответствующих навыков, умений и квалификации для оказания таких услуг.

Кроме того люди, нуждающиеся в социальном обслуживании, наряду с выбором специальных товаров и услуг и организаций обслуживания, смогут сами выбирать социальных работников, предоставляющих им услуги.