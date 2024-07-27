Крупные аэропорты и вокзалы Казахстана украсили портретами первых призёров Олимпиады-2024

В Комитете гражданской авиации РК показали, как выглядят крупные аэропорты и вокзалы страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Вот так сейчас выглядят крупные аэропорты и вокзалы нашей страны! Сотрудники транспортной отрасли (железнодорожники, авиаторы, дорожники) поздравляют казахстанских спортсменов с победами на Олимпийских Играх 2024, проходящих в Париже!", — говорится в сообщении КГА.

Напомним, в активе Казахстана сегодня две медали. "Бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе и "золото" принёс стране дзюдоист Елдос Сметов.