Крупную схему кибермошенничества раскрыли в Караганде
В ходе обыска изъято специальное оборудование, замаскированное под усилитель звука.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных департаментом по противодействию киберпреступности МВД и департаментом полиции Карагандинской области, задержан 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Его подозревают в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи для последующего обмана граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе обыска изъято специальное оборудование, замаскированное под усилитель звука. Оно использовалось для звонков гражданам Республики Казахстан от имени сотрудников банков и правоохранительных органов с целью введения в заблуждение и осуществления мошеннических действий.
На съемной квартире задержанного обнаружены:
- более 2100 sim-карт;
- два ноутбука;
- два мобильных телефона;
- планшет.
"Установлено, что с 48 абонентских номеров, связанных с изъятым оборудованием, осуществлялись звонки гражданам. В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим эпизодам мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный, по согласованию с прокуратурой, арестован. Расследование продолжается", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, ранее стало известно, что подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России.
Самое читаемое
- В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
- Жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии
- Объявление на OLX стало причиной судебного разбирательства в Астане
- Стали известны подробности о вооружённом грабителе в ЖК Алматы
- В каком городе Казахстана больше всего грабят