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Крупную схему кибермошенничества раскрыли в Караганде

В ходе обыска изъято специальное оборудование, замаскированное под усилитель звука.

Сегодня, 14:23
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 14:23
Сегодня, 14:23
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Фото: polisia.kz

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных департаментом по противодействию киберпреступности МВД и департаментом полиции Карагандинской области, задержан 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Его подозревают в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи для последующего обмана граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска изъято специальное оборудование, замаскированное под усилитель звука. Оно использовалось для звонков гражданам Республики Казахстан от имени сотрудников банков и правоохранительных органов с целью введения в заблуждение и осуществления мошеннических действий.

На съемной квартире задержанного обнаружены:

  • более 2100 sim-карт;
  • два ноутбука;
  • два мобильных телефона;
  • планшет.

"Установлено, что с 48 абонентских номеров, связанных с изъятым оборудованием, осуществлялись звонки гражданам. В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим эпизодам мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный, по согласованию с прокуратурой, арестован. Расследование продолжается", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России.

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