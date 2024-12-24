В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных департаментом по противодействию киберпреступности МВД и департаментом полиции Карагандинской области, задержан 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Его подозревают в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи для последующего обмана граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска изъято специальное оборудование, замаскированное под усилитель звука. Оно использовалось для звонков гражданам Республики Казахстан от имени сотрудников банков и правоохранительных органов с целью введения в заблуждение и осуществления мошеннических действий.

На съемной квартире задержанного обнаружены:

более 2100 sim-карт;

два ноутбука;

два мобильных телефона;

планшет.

"Установлено, что с 48 абонентских номеров, связанных с изъятым оборудованием, осуществлялись звонки гражданам. В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим эпизодам мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный, по согласованию с прокуратурой, арестован. Расследование продолжается", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России.