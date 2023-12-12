Крупную растрату выявили в сфере цифровизации в Павлодарской области
Сегодня, 14:35
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Сегодня, 14:35Сегодня, 14:35
96Фото: baigenews.kz
В Павлодарской области 95 миллионов тенге потратили на неработающую информационную систему, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции.
Сообщается, что прокуратура Павлодарской области установила факты растраты бюджетных средств в Управлении цифровых технологий. В ведомстве подписывали акты за фактически не оказанные услуги по функционированию информационных систем. С декабря 2022 года по сегодняшний день система не работала, но заказчик выплатил 95 миллионов тенге бюджетных средств.
Прокуратура Павлодарской области начала досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (хищение имущества в особо крупном размере), Антикор также проводит досудебное расследование по данному факту.