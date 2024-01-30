Крупную партию “синтетики” изъяли у двух братьев в Алматы

Две машины с наркотиками задержали в Алматы. В ходе обыска у фигурантов обнаружено 3,5 килограмма "синтетики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В поле зрения сотрудников подразделения по противодействию экстремизму попали два брата в возрасте 28 и 26 лет, которые, согласно оперативным данным, занимаются сбытом наркотических средств путём закладок.

"В машине Mercedes-Benz, блокированной на улице Жангельдина, обнаружено 10 полиэтиленовых свёртков с порошкообразным веществом. В BMW, остановленной на улице Шамелева, найдено 20 пакетиков с зельем. При проведении санкционированного обыска съёмной квартиры фигурантов, где осуществлялась хранение и расфасовка по дозам синтетических наркотиков, изъяты электронные весы, ложки для расфасовки, а также уже расфасованный товар. Согласно проведённой экспертизе, общий вес изъятого наркотика составил более 3,5 килограмма", – сообщил начальник Управления по противодействию экстремизму Дархан Абикулов.

По факту хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере в УП Алатауского района расследуется уголовное дело.

Полицейские устанавливают канал поставки наркотиков в Алматы.