Крупную партию "синтетики" изъяли у жителя ВКО
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Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у жителя Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.
"В ходе проведения ОПМ "Карасора" сотрудниками ОКП ОП района Алтай совместно с УПН ДП ВКО была получена оперативная информация в отношении жителя района Алтай, который хранил у себя дома наркотические вещества. Полученная информация нашла свое подтверждение", – говорится в сообщении.
В ходе обыска дома мужчины изъято 10 полимерных пакетов с веществом в виде порошка и гранул, также приспособления для расфасовки и взвешивания: весы, изолента и пакеты.
Согласно заключению экспертизы изъятое является психотропным веществом 145,76 грамма Альфа-PVP и мефедроном, весом 124,13 грамма. Общий вес изъятых психотропных веществ составил 269,89 грамма.
Подозреваемый с санкции суда арестован. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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