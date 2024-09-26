Крупную партию сигарет задержали на казахстанско-кыргызской границе

В пунктах пропуска "Карасу" и "Айша биби" на казахстанско-кыргызской границе пересекли попытки незаконного ввоза крупных партий сигарет, передаёт BaigeNews.kz.

Нелегальные партии задержаны работниками органов госдоходов и пограничной службы.

В пункте пропуска "Карасу" сигареты обнаружены в рефрижераторе, который по товаросопроводительным документам перевозил болгарский перец. В ходе досмотра обнаружено более 180 тысяч пачек незаявленных сигарет марок Oris, Parlament, Zumerret.

В пункте пропуска "Айша биби" в грузовой машине, которая по документам везла фасоль, нашли 15 тысяч пачек незаявленных сигарет Oris.

На всех табачных изделиях отсутствуют средства идентификации, предусмотренные для подакцизной продукции.

Для принятия процессуального решения все материалы будут переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области.