  • 3 Августа, 15:44
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Крупную партию сигарет контрабандой попытались провезти в Казахстан

Сегодня, 14:41
АВТОР
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пресс-служба КНБ РК Сегодня, 14:41
Сегодня, 14:41
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Фото: пресс-служба КНБ РК

Пограничники Жамбылской области пресекли незаконный провоз табачных изделий через кыргызстанскую границу в автомобильном пункте пропуска "Айша биби", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
 

"Пресечен ввоз крупной партии — 30 тысяч пачек сигарет. Табачные изделия без сопроводительных документов пытались провезти под видом товаров народного потребления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

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