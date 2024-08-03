Крупную партию сигарет контрабандой попытались провезти в Казахстан

Пограничники Жамбылской области пресекли незаконный провоз табачных изделий через кыргызстанскую границу в автомобильном пункте пропуска "Айша биби", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.



"Пресечен ввоз крупной партии — 30 тысяч пачек сигарет. Табачные изделия без сопроводительных документов пытались провезти под видом товаров народного потребления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.