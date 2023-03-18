Крупную партию рыбы изъяли туркестанские полицейские

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

160 килограммов незаконно выловленной рыбы изъяли туркестанские полицейские у местного жителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

На участке Аккум, возле Шардаринского водохранилища, стражи порядка остановили автомобиль Volkswagen Passat и проверили у водителя документы.



Во время осмотра багажника авто было обнаружено три мешка незаконно выловленной рыбы. Также у подозреваемого изъяли надувную лодку, рыболовные снасти и 160 килограммов рыбы различных видов.

"Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК. Проводится досудебное расследование", — прокомментировали в ведомстве.

Нарушителя доставили в полицию.